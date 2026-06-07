◇インターリーグドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、8回2安打1失点で6勝目を挙げた。初回に先制を許したが、直後に味方打線の大量援護を受けて2回以降はパーフェクト。8イニングは今季最長で、被安打2は今季最少だった。初回に先制点こそ許したが、2回以降は無安打。初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打