メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ序盤に別メニュー調整が続いていた日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)が6日の練習後、報道陣の取材に応じ、自身のコンディションについて「問題ない。疲労を考慮してもらって別メニューにさせてもらっていただけで全然大丈夫」と明るく話した。瀬古は5月30日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦前日練習でも一部別メニュー調整していたが、31日のアイスランド戦は後半開始時からボラ