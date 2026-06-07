膨大な数のキャラクターが登場する『名探偵コナン』の作品世界において、ひときわ強い存在感を放っているのが警察の面々。そのなかでとくに人気が高いのは警視庁捜査一課や公安警察だが、各都道府県の“県警キャラ”たちも負けてはいない。 参考：『名探偵コナン』歴代“メロい”男性キャラ4選『ハイウェイの堕天使』松田陣平など 各地の警察官たちはどのような個性を持ち、どんな活躍を披露してきたのか。その魅力