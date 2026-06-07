CUTIE STREETが、自身の楽曲「ぷりきゅきゅ」の韓国語バージョンとなる「프리큐큐」を6月6日に配信リリース。また、MVも公開となった。 （関連：【映像あり】CUTIE STREET、セルフオマージュによる「ぷりきゅきゅ」韓国語バージョンMV） 本楽曲は、6月5日に放送された韓国の音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）にて初披露。「かわいいだけじゃだめですか？」に続き、韓国語での