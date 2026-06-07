【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第2戦】(ソユスタ)秋田 0-2(前半0-2)鹿児島<得点者>[鹿]河村慶人(30分)、嵯峨理久(42分)<警告>[秋]佐藤大樹(48分)観衆:3,322人主審:清水勇人