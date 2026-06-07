元日本女子代表(なでしこジャパン)の山崎円美さんが7日に自身のインスタグラム(@marusta.69)を更新し、妻の出産を報告した。山崎さんは写真とともに「産まれました〜 感無量!!!!!!!!!!! 母子ともに無事に元気に産まれてきてくれました ふたりとも本当にありがとう!!」と投稿。「我が子が大きくなった時、こいつが父親でよかったと心底思ってもらえるように、、、パパ頑張るぞー」と意気込みを綴っている。現在35歳の山崎さん