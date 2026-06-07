【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(23-24位決定戦)第2戦】(ゴースタ)金沢 4-1(前半0-0)群馬<得点者>[金]白輪地敬大2(53分、90分+2)、ブワニカ啓太(57分)、松本大輔(69分)[群]中島大嘉(48分)<警告>[金]白輪地敬大(23分)、大山啓輔(56分)[群]中島大嘉(5分)、櫻井文陽(28分)、玉城大志(60分)主審:窪田陽輔