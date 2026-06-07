【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(35-36位決定戦)第2戦】(プラスタ)八戸 1-1(PK3-5)今治<得点者>[八]澤田雄大(87分)[今]エジガル・ジュニオ(45分)<退場>[今]ガブリエル・ゴメス(81分)<警告>[八]中野誠也(27分)、高尾流星(90分+5)[今]林誠道(33分)、孫大河(39分)、ガブリエル・ゴメス2(65分、81分)観衆:1,078人主審:川俣秀