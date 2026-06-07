【写真】「感動した！」の声…白いシャツが眩しい！原嘉孝のワンショット アイドルグループtimeleszの冠バラエティ番組『timeleszファミリア』公式Instagramでは、メンバーの原嘉孝の写真を投稿した。 ■timelesz・原嘉孝の仕事ぶりに称賛の声 番組公式Instagramでは、都会のビル群をバックに、白いシャツ姿の原が両手でジェスチャーをしながら話す様子を捉えた写真を1点投稿した。 テキストでは、「Hul