栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は指示役とみられる20代の夫婦を強盗殺人未遂容疑で再逮捕しました。夫婦は事件当時、現場周辺から指示を出していたとみられています。先月、上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された強盗殺人事件では、実行役とみられる少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、また、リクルーター役とみられる高校生1人が逮捕されています。警察は竹前容疑者夫婦を仲間と共謀して、富山