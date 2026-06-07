◇プロ野球セ・パ交流戦 西武4-1中日(7日、バンテリンドーム)中日が西武に連敗を喫しました。今季初登板となった中日先発の涌井秀章投手は5回、3連打を浴び先制点を奪われます。さらに1アウト2、3塁とピンチが続きましたがここはファーストフライとショートゴロで抑え、追加点は許しませんでした。攻撃は8回、2番手の佐藤隼輔投手に対して先頭の鵜飼航丞選手がツーベース、さらに送りバントで1アウト3塁とします。ここで岡林勇希選