ドジャースは日本時間7日、タイラー・グラスノー投手を60日間の負傷者リスト(IL)入りに移行したことを発表。代わって40人ロースターにはニック・フラッソ投手が登録されました。グラスノー投手は同5月7日のアストロズ戦で腰痛を訴え、緊急降板すると、その後同9日に負傷者リスト入り。今季、開幕から7試合に登板し3勝0敗、防御率2.72をマークしていましたが、長期離脱となりました。代わって登録となったのは27歳のフラッソ投手。3