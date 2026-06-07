女優三田佳子（84）が7日、都内で、映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督）大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。同作は「終活」を題材に、家族のあり方や夢への再挑戦を描いてきたヒューマンコメディー「お終活」シリーズの第3弾。三田は認知症を抱える豊子を演じる。演じる役について、「認知症のおばあちゃんをリアルに演じると、明るいコメディーな作品に合わないと思ったので、年齢よりも飛んでいるおばあち