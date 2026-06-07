俳優のキム・ナムギル、ソン・イェジンが出演する韓国ドラマ『サメ 〜愛の黙示録〜』（全20話／2013年）が、あす8日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後11：20〜）。【写真】ギュッと寄り添うキム・ナムギル＆ソン・イェジン同作は、脚本家キム・ジウ＆演出家パク・チャンホンの名コンビによる復讐劇。復讐、愛、真実と嘘、運命に翻弄される3人が繰り広げる切ないラブストーリー。復讐だけを目標に生きてきた主人