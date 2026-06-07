◇交流戦オリックス2─5広島（2026年6月7日マツダスタジアム）オリックスが1分けを挟んで今季初の5連敗を喫した。先発の宮国が2回途中4失点で降板。2番手の片山以降、中継ぎ陣は粘り強くつないで試合をつくった。攻めては4回に山中の適時打と紅林の犠飛で2点を返し、2点を追う6回には2死一、二塁の好機を築いたが、紅林が三ゴロに倒れた。ホームで20勝5敗と圧倒的な強さを発揮する一方、ビジターではこれで10勝22敗1