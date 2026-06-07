俳優藤岡弘、（80）が7日、インスタグラムを更新。長女の天翔愛（24）とのツーショット写真をアップした。藤岡は「ウエディングドレス姿の娘と共に初の花嫁の父親役に。花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました」とコメント。ウェディングドレス姿の天翔とバージンロードを歩く姿や、2人で乾杯をする姿等をアップしている。さらに藤岡は「#andGIRL#wedding」とつづり、雑誌の撮影であることを明かした。