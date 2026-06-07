◇プロ野球 セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(7日、横浜スタジアム)DeNA・佐野恵太選手が延長戦で好守を見せ、チームのピンチを救いました。同点の延長10回表、2アウト満塁でソフトバンク・海野隆司選手が放ったライナーはレフト前へ落ちるかと言う当たり。これをレフトの佐野選手が前進し、最後は前へ滑り込みながら捕球しました。勝ち越し打を逃した海野選手はほえた後に天を見上げ悔しがるそぶり。一方、ピンチを切り抜けた坂本