吉本新喜劇の金原早苗（39）が7日までに、インスタグラムを更新。トレーニングウェア姿をアップした。金原は「アイドルでいけます？」とフォロワーに問いかけ、トレーニングウェア姿を披露。ぴったりとタイトなウェアで鍛えられた身体を披露した。金原はさらに「39歳ヘソだしポーズ。まだまだ水着も着たい。ヘソも出したい！足も出したい！肩も出したい！日光浴びたい！シミはいつでも取れるけど、出せるのって今だけよ！