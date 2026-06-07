◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）中日は、痛恨の走塁ミスが響いて勝利を逃した。同点の延長１１回２死満塁。四球で出塁した細川成也外野手が、一塁けん制でアウトとなった。直後の延長１２回に登板した斎藤綱記投手が、長谷川に左翼テラスへの勝ち越しソロを運ばれるなど３失点した。終盤に粘り強さを見せて同点に追いついていた。０―１の８回１死三塁から岡林が右