元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が「奇跡の１枚」を披露した。村重は７日までに自身のインスタグラムに「村重的、奇跡の１枚」と記し、一枚のショットをアップ。ホルターネックのキャミソールを着用し、髪をかきあげたショット。儚げな表情を浮かべている。この投稿にはファンから「めっちゃきれい」「可愛すぎる」「奇跡おこらんくても可愛いですやん！」「大人な感じ」「元々顔がいいのに更に盛れてめちゃくちゃ美人さん