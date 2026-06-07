６月７日の阪神１１Ｒ・水無月Ｓ（ダート１２００メートル、３歳上オープン＝１６頭立て）は、単勝１番人気のアンズアメ（牝４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）が、ゴール前の接戦を制し勝利した。勝ち時計は１分１０秒３（稍重）。好スタートを決め、道中は３番手でレースを進める。残り２００メートル付近で抜け出すと、ショウナンアビアス（牡６歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ドレフォン）との一騎打ちを制し、頭差で