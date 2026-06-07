◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）オリックスが広島に敗れ、１分けを挟んで今季ワーストの５連敗を喫した。交流戦のビジター６連敗は、２００９年以来１７年ぶりの屈辱。６月は６試合で５敗１分けと、試練に直面している。先発は育成出身の３年目右腕・宮国。２回は、２死二、三塁のピンチを招くと、ベンチは８番・平川の申告敬遠を選んだ。ところが、９番の投手・岡本にスト