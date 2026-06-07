◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）西武の３年目右腕・上田大河投手が華麗なけん制で火消しに成功。同一カード２度目のサヨナラ負けのピンチをしのいだ。同点の延長１１回、２死一、二塁で５番手としてマウンドへ。細川をストレートの四球で歩かせ２死満塁としたあと、続く板山の１ボールからの２球目を投じる前に一塁にけん制。不意をつかれた一塁走者・細川は一塁に