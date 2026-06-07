昨年に引き続き2回目のサタニック出演となったView From The Soyuz。環境音にインダストリアルな音が重なるSEが止むと、ガーンとバンドがイン。歌謡的な旋律が印象的な「Ättestupa」のギターリフに合わせて《oh oh》の大合唱が巻き起こり、一瞬で大合唱大会になったフロアの様子からは「リフを歌う」「リフも歌である」というメタル然とした文化を感じる。そして「Ättestupa」はまさにView From The Soyuzの音楽調合をわ