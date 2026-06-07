◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾った。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロが新潟でうれしい１勝を手にした。姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉