ディズニー好きな人は今すぐ【Can★Do（キャンドゥ）】へ！ スティッチが描かれた可愛いアイテムが登場しており、推し活感覚で集めるのもおすすめです。今回は日常使いできそうな、心ときめく「最新キャラグッズ」をご紹介します。どちらも数量限定なので、ぜひお見逃しなく。 バッグの中に入れて持ち歩きやすいサイズ感 スティッチ & エンジェルのツーショットが可愛い「スティッチ ジッパーバッ