スタート前からHELL STAGEは満員御礼状態。すでに熱気も漂う中、STAN STAGEにて、持ち時間終了によってカットアウトとなったROTTENGRAFFTYの「D.A.N.C.E.」をサウンドチェックでSUGA(Vo, G)が一節歌うぐらい、自然体だったのがdustboxだ。SUGA、JOJI(B, Vo)にサポートドラマーを務めるShunichi Asanuma(Dr)という布陣もすっかりお馴染みであり、強固なトライアングルを数々の現場で披露しているだけあって、期待値は当然高かったの