人権フェスティバルさぬきこどもの国 人権について考えてもらおうと高松市でイベントが開かれました。 高松市香南町由佐にある「さぬきこどもの国」で開かれた「人権フェスティバル」です。子どもから大人まで多くの人に人権やさまざまな個性への理解を深めてほしいと高松市が企画しました。 参加した人たちは、障害の有無に関わらず楽しめる競技「ボッチャ」を体験したり、しおり作りなどを通して人権用語を学んだ