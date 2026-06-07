RB大宮の石川俊輝が現役ラストマッチで値千金の一撃RB大宮アルディージャは6月6日、J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦で高知ユナイテッドSCと対戦し、2-1で勝利した。今季限りでの現役引退を表明していたMF石川俊輝がラストマッチで値千金の決勝点をマーク。SNS上では「引退する選手の動きじゃない」「激アツ」といった声が上がっている。大宮は後半10分に先制を許したが、同28分にDFガブリエウのゴールで追いつく