ノンフィクションライター・小野一光氏が、島根女子大生バラバラ殺人事件の「その後」を追う。【画像】情報提供を呼びかける島根県警2009年11月に島根県浜田市に住む島根県立大学1年生、Aさん（当時19）のバラバラに切断された遺体が、広島県の臥龍山で発見された事件は、それから7年後の16年12月20日に、島根県益田市の会社員・矢野富栄（よしはる＝死亡時33）を書類送検したことで、長年続けてきた捜査に区切りがつけられる