気象台は、7日午後5時22分に、レベル３大雨警報を東村に発表しました。本島北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■国頭村●レベル２大雨注意報■東村●レベル３大雨警報【発表】