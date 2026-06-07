「関口さん、いきなりキスしてきたんですよ」「え、まじで？ 口に？」【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ病院でセクハラが多発するのか？そこには病院ならではの複雑な事情があった。精神科医である駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに