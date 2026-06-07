女子七種競技を終え、写真に納まる田中友梨（前列中央）ら＝ヒマラヤスタジアム岐阜愛知・名古屋アジア大会代表選考を兼ねた陸上の日本選手権混成競技最終日は7日、ヒマラヤスタジアム岐阜で行われ、女子七種競技は田中友梨（スズキ）が日本新記録の6050点で2連覇した。2021年に山崎有紀が樹立した記録を75点塗り替え、日本勢で初めて6000点の大台を突破。日本陸連が定める派遣設定記録（6019点）にも届き、初のアジア大会代表入