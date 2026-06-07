フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月6日、自身のインスタグラムを更新。特技の英語を動画で披露しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】流暢な英語を披露「英語を話しているとき、声が低くなるんです」「自信のある強い女性みたいな気持ちになるんです」投稿は「本日の独り言パート2 / Just thinking out loud. part2」と題されたもので、英語で話しながら自身の気づきを語っています。動画の中で中川さんは、英語を