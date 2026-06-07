我慢してしまう犬の共通点 犬にも不満・不安・痛み・ストレスがありますが、そのことを表には一切出さず、ジッと我慢してしまう犬も少なくありません。 一見すると、「おとなしい」「手がかからない」「穏やか」「優しい」と思われがちですが、その背景には強いストレスを抱え込んでいることがあります。 犬が我慢してしまうのは、「言葉で訴える」ということができないからです。また、動物の本能として言えること