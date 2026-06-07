毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、池田一郎編。5月号（4月発売）の取材を行っていた3月は、深酒控えめでわりと平穏な日々。日本橋は行くんだけど、今月は改めて昔ながらと粋をテーマにリサーチ。角度を変えて食べ歩けばまた楽しいもんです！日本橋に呼ばれ老舗、名店、時々いつもの飲みの日々×日：土曜日の午後、所用で昔の仕事仲間と新宿で会う。すぐに用事は済ん