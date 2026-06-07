ようやく地力を発揮し始め、チームメイトとのケミストリーも高まり始めている今井(C)Getty ImagesNPBを席巻した力がようやく見え始めてきている。現地時間6月6日、アストロズの今井達也は本拠地でのアスレチックス戦に先発登板。3回に2点を失ったものの、5回（92球）を投げ、被安打5、2失点、8奪三振と力投。14安打、13得点を記録した味方打線の援護もあって3勝目を挙げた。【動画】これぞ獅子のエース！今井達也の圧巻8Kシ