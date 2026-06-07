百万石まつりに合わせて石川県金沢市の尾山神社では「奉納いけばな展」が行われ、最終日の7日は献花式が開かれました。草月会石川県支部では毎年百万石まつりに華を添えようと奉納いけばな展を行っていて、今年で23回目を迎えます。献花式では関係者らが見守る中、支部長の中谷萠洋さんが幸福を運ぶとされるコチョウランやお松の方が好んだシャクヤクなどを使った大作を奉納しました。尾山神社の拝殿や境内には「今をいける〜光・