俳優の佐々木希さんは6月6日、自身のInstagramを更新。“デビュー20周年”を記念するイベント開催を報告しました。【写真】佐々木希、“デビュー20周年”！「20年間ただただずっと可愛いです」佐々木さんは「この度、私のデビュー20周年を記念してイベントを開催することになりました！ タイトルは『のぞみCLUB』です」とつづり、2枚の写真を投稿。「20」の数字のバルーンを持ったブラウンのワンピース姿を披露しています。佐々木