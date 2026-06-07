バスの中で吐いてしまった......。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉福岡県在住の50代女性・Sさんがそんなピンチに陥ったのは、まだ4歳の頃だった。周りの乗客は避けたり冷たい目で見たり。そんな中、一人のおばあさんが......。＜Sさんからのおたより＞私が幼稚園に通っていた、4歳の頃の話です。市の中心部にある幼稚園に通園していました。途中で弟が