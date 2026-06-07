◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)1点ビハインドで迎えた9回2アウトの土壇場で、値千金の同点弾を放ったロッテ・安田尚憲選手。この一発を振り返りコメントを寄せました。対したのは、巨人の絶対的守護神ライデル・マルティネス投手。ロッテ打線は淡々と2アウトまで抑えこまれており、ここで安田選手に打席が回ります。打ち返したのは、2球のボールを見逃した3球目。高めのストレートを振り抜くと、ライトスタ