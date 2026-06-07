牡牛座・女性の運勢 内なる自分がじわじわ挑戦をうながしていることを実感しそうなとき。いまは主に社会面を通じて新しい刺激に触れることが多く、「もっと思いきったことをやってみたい」という意欲が上がってきているところでしょう。ただ、反して日常的な自分はいまに満足する面もあり、特にいまは日々楽しい展開や出会いもあるので、どちらに向かって舵を切るのが正解か、何かともやもやしそうです。問題はないけれど、どうし