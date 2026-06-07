双子座・女性の運勢 志や目標を同じくする誰かとのタッグがいっそう強力になりそうなとき。厳密に言えば求めるものは違うでしょうが、お互いの存在が励みになり何か新しいことにも積極的になれそうです。また、いまは従来の発想ややり方を越えていけるタイミングでもあるので、そういう意味でも刺激しあえる誰かがいるのでは。考えていることがあるなら、いろいろ話し、世界観を広げましょう。ただ、難しいのは日常レベルや心身の