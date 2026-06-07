蟹座・女性の運勢 日常面では、人との交流も多く何かと楽しい時期でしょう。蟹座の魅力も表に出やすいので何かと幸運なことにも恵まれるのでは。ただ同時に、いまは社会面でも新たな局面に入るタイミング。いま向き合っている役割や責任に対し、蟹座の内側から前向きな挑戦意欲が出、難しいと感じていたことに対し、「こうすればやれるかも」的なヒントが思い浮かびそうです。いまは従来のやり方に捕らわれない新しいやり方に勝機