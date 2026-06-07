獅子座・女性の運勢 仕事方面はまだまだ忙しそうです。ただそこで得られる小さな手ごたえは多く、気持ちは穏やかで安心感の強いタイミングでしょう。同時にいまは、今後獅子座が求める目標や道筋に対し、周囲から前向きな刺激がもたらされるときでもあるかも。誰かの考えや行動からヒントを得て、「自分もやれるかもしれない」と思えるイメージかな。いろいろ情報交換することで、従来の殻を破る自由な発想が生まれやすくも