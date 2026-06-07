乙女座・女性の運勢 社会面で非常にいい働きができそうなとき。いままでの知識や経験をうまく生かせるとともに、今後の自分の核となるような学びも獲得できる可能性が。同時に従来のやり方や型にこだわらず、いかに自由な発想ができるかがカギを握るときでもあります。ただ、対人関係も非常に好調ないまは、楽しい予定も多く、自分らしくいられる時期でもあるため、こちらに気持ちが傾くとストイックさが求められる仕事には集中し