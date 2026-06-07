天秤座・女性の運勢 パートナーや親友など自分にとっての大事な相手との強い絆のもと、新たな道筋がはっきり見えてきそうな力強いタイミングでしょう。特に、共にこれまでの殻を破り新しいことをしていきたいと考えているのなら、状況は追い風です。ただ、いまはおそらく仕事も忙しく、周囲からの期待も大きいため、そちらだけに集中するのはなかなか難しいのでは。上手な頭の切り替え、自分自身の使い分けも必要でし