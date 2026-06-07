蠍座・女性の運勢 社会面では、何か重要なコツが掴めてくるようなとき。特に最近、新しいことに挑戦しているのなら、そこで積んだ経験がじわじわ自分を刺激し、急にピンとくるような感じかも。いまは「こうやるべき」「これが常識」など自分を型にはめないほうがいいようです。それは、これから自分の感覚で作りましょう。同時にいまは、パートナーを筆頭とした大事な人との縁が強めで一緒に楽しい時間を過ごせそうで