射手座・女性の運勢 パートナーや親友、何かの相棒など、自分にとっての大事な相手に引っ張られ、より大きなことに挑んでいく意欲が増す大事な時期です。その相手とは志や今後の目標を同じくし、互いに前向きな刺激を与えあえる関係なのでは。特にいまは「自分の殻を破れる」ときなので、思い当たる相手がいるならたくさん話し、自分をあげていきましょう。ただ同時に、仕事面で忙しくいろいろ周囲から恩恵を受けるい