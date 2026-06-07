山羊座・女性の運勢 仕事面での新しい、さらなる展開が、日常にもおおいなるヒントや活気をもたらすとき。山羊座を取り巻く状況は全体に大きく変化中ですが、仕事と日常は特に連動していそう。これまでのパターンにこだわらず新しいやり方、考え方をどんどん取り入れていくことが、調子を上げるカギになるでしょう。ただ、いまはパートナーを筆頭に大事な人との関係も非常に良好で、楽しい時間が過ごせるタイミ